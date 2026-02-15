LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | Conti Macii sbagliano ma il podio non è lontano

Conti e Macii hanno commesso un errore durante la gara di pattinaggio artistico a Cortina, causando una battuta d’arresto nella loro corsa verso il podio. La coppia si è trovata a dover recuperare punti importanti dopo un piccolo sbaglio nel programma corto delle Olimpiadi, che potrebbe influenzare il risultato finale. La gara continua e i fan restano con il fiato sospeso, sperando in una ripresa nella prova libera di domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani sera per il programma libero 23.01. Questa la classifica del programma corto delle coppie di artistico: 1 HASE Minerva Fabienne VOLODIN Nikita (GER) 80.01 Q 2 METELKINA Anastasiia BERULAVA Luka (GEO) 75.46 Q 3 PEREIRA Lia MICHAUD Trennt (CAN) 74.60 Q 4 PAVLOVA Maria SVIATCHENKO Alexei (HUN) 73.87 Q 5 MIURA Riku KIHARA Ryuichi (JPN) 73.11 Q 6 SUI Wenjing HAN Cong (CHN) 72.66 Q 7 KAM Ellie O'SHEA Danny (USA) 71.87 Q 8 CONTI Sara MACII Niccolo (ITA) 71.70 Q 9 CHAN Emily HOWE Spencer Akira (USA) 70. LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d'artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40: Gli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii totalizzano un punteggio di 71.73 che significa sesta posizione, ... LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l'Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della gara a squadre ... Stasera sul ghiaccio Sara Conti e Niccolò Macii si diranno ancora una volta "insieme". Ecco la loro storia. Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut