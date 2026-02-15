LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | Conti Macii sbagliano ma il podio non è lontano

Da oasport.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Conti e Macii hanno commesso un errore durante la gara di pattinaggio artistico a Cortina, causando una battuta d’arresto nella loro corsa verso il podio. La coppia si è trovata a dover recuperare punti importanti dopo un piccolo sbaglio nel programma corto delle Olimpiadi, che potrebbe influenzare il risultato finale. La gara continua e i fan restano con il fiato sospeso, sperando in una ripresa nella prova libera di domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani sera per il programma libero 23.01. Questa la classifica del programma corto delle coppie di artistico: 1 HASE Minerva Fabienne VOLODIN Nikita (GER) 80.01 Q 2 METELKINA Anastasiia BERULAVA Luka (GEO) 75.46 Q 3 PEREIRA Lia MICHAUD Trennt (CAN) 74.60 Q 4 PAVLOVA Maria SVIATCHENKO Alexei (HUN) 73.87 Q 5 MIURA Riku KIHARA Ryuichi (JPN) 73.11 Q 6 SUI Wenjing HAN Cong (CHN) 72.66 Q 7 KAM Ellie O’SHEA Danny (USA) 71.87 Q 8 CONTI Sara MACII Niccolo (ITA) 71.70 Q 9 CHAN Emily HOWE Spencer Akira (USA) 70. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico corto coppie d8217artistico olimpiadi in diretta conti macii sbagliano ma il podio non 232 lontano
© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontano

LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: prime coppie sul ghiaccio, attesa per Conti-Macii

Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.

LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: inizia il cammino di Conti-Macii

Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: Grassl incanta! Rizzo si inceppa. Comanda Malinin; Rivivi il LIVE-Blog Singolo maschile: Grassl 4°, Malinin incanta! Rizzo a metà classifica; LIVE Pattinaggio artistico, Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA: Shaidorov campione a sorpresa! Crollo di Grassl e Malinin; Rivivi il LIVE-Blog Singolo maschile: colpaccio di Shaidorov, Grassl appena dietro a Malinin!.

LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40: Gli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii totalizzano un punteggio di 71.73 che significa sesta posizione, ... oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della gara a squadre ... oasport.it