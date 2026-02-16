La coppia statunitense Ellie Kam e Danny O Shea si esibisce sul ghiaccio, dopo aver concluso il programma corto in settima posizione. La loro presenza sul ghiaccio è motivata dall’obiettivo di risalire la classifica durante la prova libera ai Giochi Olimpici. Ellie Kam, 21 anni, nata in Giappone, e Danny O Shea, 25 anni, residente a Colorado Springs, sono allenati da Drew Meekins e Sandy Straub.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49: Stati Uniti sul ghiaccio con la coppia formata da Ellie Kam, 21 anni, nata in Giappone alla Yokota Air Force Base e Danny O Shea, 25 anni di Pontiac ma residente a Colorado Springs dove i due sono allenati da Drew Meekins e Sandy Straub, settimi dopo il programma corto. Sesti classificati nel 2023 al Four Continents, 12mi al Mondiale 2023 di Saitama, terzi nel 2024 al Four Continents e 11mi al Mondiale di Montreal. Lo scorso anno sono stati quarti al Four Continents e settimi al Mondiale di Boston. Quest’anno doppio terzo posto in Canada e Finlandia per il Gran Prix e secondo posto al campionato nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sbiaditi, niente rimonta per Conti/Macii

Luca Ghilardi e Nicole Ambrosini si preparano a scendere in pista per il libero di coppia ai Giochi Olimpici, dopo aver conquistato punti grazie a un buon Triplo Flip e Triplo Loop.

Conti e Macii sono pronti a tentare una rimonta nella gara di pattinaggio artistico in diretta, dopo aver chiuso la loro esibizione con alcune difficoltà.

