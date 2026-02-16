LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la terza manche Nolte cerca l’oro per la Germania

Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto. La decisione arriva a causa di un infortunio subito durante le prime due run, che ha reso impossibile continuare la competizione. La sua assenza cambia gli equilibri della corsa per il podio, mentre Nolte si prepara a tentare l’assalto all’oro per la Germania.

18.52 L'austriaca Beierl, che ieri ha chiuso le prime due manche al diciassettesimo posto, ha dato forfait abbandonando la competizione. In startlist le azzurre guadagnano una posizione con De Silvestro che partirà da ventunesima e Andreutti, sempre ultima, ma come ventiquattresima. 18.50 Le azzurre hanno terminato le prime due batterie nella parte bassa della classifica, con De Silvestro che al momento è ventiduesima e Andreutti venticinquesima, ultima. 18.47 La prima fuori dalle tre posizioni valide per le medaglie è la svizzera di Hasler che ha 47 centesimi da recuperare per entrare in zona bronzo.

La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.

La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run.

