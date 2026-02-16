LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la terza manche Nolte cerca l’oro per la Germania
Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto. La decisione arriva a causa di un infortunio subito durante le prime due run, che ha reso impossibile continuare la competizione. La sua assenza cambia gli equilibri della corsa per il podio, mentre Nolte si prepara a tentare l’assalto all’oro per la Germania.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 L’austriaca Beierl, che ieri ha chiuso le prime due manche al diciassettesimo posto, ha dato forfait abbandonando la competizione. In startlist le azzurre guadagnano una posizione con De Silvestro che partirà da ventunesima e Andreutti, sempre ultima, ma come ventiquattresima. 18.50 Le azzurre hanno terminato le prime due batterie nella parte bassa della classifica, con De Silvestro che al momento è ventiduesima e Andreutti venticinquesima, ultima. 18.47 La prima fuori dalle tre posizioni valide per le medaglie è la svizzera di Hasler che ha 47 centesimi da recuperare per entrare in zona bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla seconda manche, Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto
La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, Nolte vuole confermare il primo posto
La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due manche; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; Olimpiadi: pattinaggio di figura, Conti-Macii ottavi, Ghilardi-Ambrosini decimi. I risultati di domenica; LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le gare di lunedì 16 febbraio.
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie ... oasport.it
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina anche la seconda manche, Meyers e Armbruster inseguono la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Le ultime due manche della gara di monobob alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizieranno domani ... oasport.it
L’intervista all’azzurra che parteciperà alla monobob femminile nella pista di Cortina. Per cercare il piazzamento gareggia con un nuovo bob, «più performante» - facebook.com facebook
IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI LUNEDI 16 FEBBRAIO 9:05 – Curling femminile round robin sessione 7: Svezia-Svizzera Cina-Canada Danimarca-Gran Bretagna 10:00 – Sci alpino slalom uomini prima manche (Tobias Kastlunger, Tommaso Sa x.com