LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco alla seconda manche Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto

La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader. La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sta per iniziare, e le due atlete si sfidano ancora per il primo posto. Nolte, che ha già fatto segnare il miglior tempo, dovrà difendersi dall’assalto della rivale statunitense, pronta a tutto per salire sul gradino più alto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.46 Al primo posto c'è Nolte che, nella prima batteria, ha trovato il record della pista, con Meyers Taylor che vuole insidiarla. 11.43 La prima a scendere in pista sarà Andreutti, che ha chiuso all'ultimo posto la prima manche, mentre De Silvestro sarà la terza, avendo chiudo la scorsa batteria al ventitreesimo posto. 11.40 Eccoci, tra dieci minuti partirà l'ultima manche di oggi per il monobob. 11.00 La seconda manche partirà alle 11.50, noi ci ritroveremo alle 11.40, dieci minuti prima l'inizio. A dopo! 10.58 Non bene le azzurre con De Silvestro che al momento è ventitreesima mentre Andreutti è ultima, al venticinquesimo posto provvisorio.