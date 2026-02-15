La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run. La gara si svolge sulla pista di Cesana Torinese, dove gli atleti affrontano curve veloci e ghiaccio compatto. Alle 12.20, al primo intermedio, Beierl si trova a 18 centesimi di secondo dietro, pronta a rispondere alle sfide della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Al primo intermedio Beierl ha 18 centesimi di ritardo. Pessima partenza per l’austriaca. 12.19 La canadese da 61 centesimi a Nicoll che ha comunque guadagnato qualcosa. Ottima prova per Lotholz che va in testa con un totale di 2:00.22. 12.18 Lotholz parte con 30 centesimi di vantaggio al primo intermedio. Il suo vantaggio sembra poter aumentare. 12.17 Quarto posto per la cinese che ha un ritardo 58 centesimi di distanza da Nicoll. 12.16 Huai parte benissimo con 16 centesimi di vantaggio, ma commette troppi errori e al terzo intermedio è sotto di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, Nolte vuole confermare il primo posto

La gara di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è accesa quando Meyers Taylor ha scavalcato Nolte in classifica, spinta dalla volontà di conquistare la vetta.

La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.