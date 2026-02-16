Nella corsa al monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nolte cerca di conquistare l’oro per la Germania. La gara si avvicina alla fase decisiva, con le atlete pronte a scendere in pista per l’ultima manche. La tensione cresce tra gli spettatori, mentre le concorrenti si preparano a sfidarsi sul tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Ci siamo, manca pochissimo all’inizio della manche finale! 19.56 La quarta e ultima manche del monobob a Milano Cortina inizierà alle 21.06, con la cronaca testuale che riprenderà alle 21.00. A dopo! 19.54 Andreutti chiude al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione. Ultima e penultima posizione per le nostre azzurre. Termina cosi la terza manche. 19.52 Al terzo intermedio ha 4.15 secondi da recuperare, addirittura rischia di rovesciarsi. Nel giorno del suo compleanno, difficile che possa regalarsi l’ultima batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco all'ultima manche, Nolte vuole regalare l'oro alla Germania

Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto.

La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.

