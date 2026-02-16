LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco all’ultima manche Nolte vuole regalare l’oro alla Germania
Nella corsa al monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nolte cerca di conquistare l’oro per la Germania. La gara si avvicina alla fase decisiva, con le atlete pronte a scendere in pista per l’ultima manche. La tensione cresce tra gli spettatori, mentre le concorrenti si preparano a sfidarsi sul tracciato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Ci siamo, manca pochissimo all’inizio della manche finale! 19.56 La quarta e ultima manche del monobob a Milano Cortina inizierà alle 21.06, con la cronaca testuale che riprenderà alle 21.00. A dopo! 19.54 Andreutti chiude al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione. Ultima e penultima posizione per le nostre azzurre. Termina cosi la terza manche. 19.52 Al terzo intermedio ha 4.15 secondi da recuperare, addirittura rischia di rovesciarsi. Nel giorno del suo compleanno, difficile che possa regalarsi l’ultima batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la terza manche, Nolte cerca l’oro per la Germania
Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto.
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla seconda manche, Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto
La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due manche; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; Olimpiadi: pattinaggio di figura, Conti-Macii ottavi, Ghilardi-Ambrosini decimi. I risultati di domenica; LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina anche la seconda manche, Meyers e Armbruster inseguono la tedesca.
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie ... oasport.it
De Silvestro, esordio nel monobob alle OlimpiadiSimona De Silvestro è scesa in pista il 15 febbraio 2026 al Cortina Sliding Center per le prime due manche del monobob femminile alle Olimpiadi invernali di Milano?Cortina. L’atleta azzurra, insieme a ... it.blastingnews.com
SI ASSEGNA IL TITOLO… … al Cortina Sliding Centre! Al via le ultime due batterie della gara di monobob femminile! terza manche alle 19 quarta manche alle 21.06 Forza Simona De Silvestro, forza Giada Andreuttiiiiii! #ItaliaTeam FISI - Federazion - facebook.com facebook
IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI LUNEDI 16 FEBBRAIO 9:05 – Curling femminile round robin sessione 7: Svezia-Svizzera Cina-Canada Danimarca-Gran Bretagna 10:00 – Sci alpino slalom uomini prima manche (Tobias Kastlunger, Tommaso Sa x.com