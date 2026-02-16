Nolte, la pilota tedesca, cerca di conquistare l’oro nel monobob femminile alle Olimpiadi 2026, dopo aver superato diverse difficoltà durante la gara. La sua corsa si svolge sul tracciato di Cesana, dove la concorrente polacca, Kalicki, ha commesso alcuni errori nel finale, permettendole di risalire la classifica. La manche finale sta entrando nel vivo, con le atlete che spingono al massimo per migliorare i propri tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 La polacca commette alcuni errori dal secondo intermedio in poi e non riesce a trovare la stessa velocità che ha avuto all’inizio dell’Eugenio Monti! Termina la sua manche con un ritardo di 21 centesimi da Kalicki che le recupera la posizione. 21.13 Weiszewski parte con un vantaggio di 28 centesimi! 21.12 Che discesa della tedesca che chiude sotto il minuto la sua batteria e per un solo centesimo! 59.59 per lei che con un vantaggio di 83 centesimi trova la vetta con un totale di 4:01.33. 21.11 Vantaggio di 32 centesimi per Kalicki alla partenza. 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la manche finale, Nolte vuole regalare l’oro alla Germania

Nella corsa al monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nolte cerca di conquistare l’oro per la Germania.

Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.