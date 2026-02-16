LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la terza manche prova di forza per Nolte vicina all’oro
Durante la terza manche del monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Nolte ha sfiorato il primo posto, spinta da una prova di grande forza. La gara sta vivendo momenti intensi, con le atlete che cercano di migliorare le proprie prestazioni in una sfida molto combattuta. Alle 19.30, Annen si posiziona al tredicesimo posto, recuperando una posizione rispetto a Appiah grazie a un tempo complessivo di 3:01.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Tredicesimo posto per Annen che recupera la posizione su Appiah con un totale finale di 3:01.03! 19.28 Undicesimo posto per Nicoll, con un distacco di 2.56 secondi dalla vetta. 19.26 Male Ying, che chiude all’undicesimo posto con 2.69 secondi di ritardo! Ovviamente supera Appiah, ma Boch recupera una posizione. 19.24 La francese Boch supera Appiah, e di tantissimo. La canadese rischia di scivolare ancora. 19.22 Quanti errori per Appiah, che chiude con 3.25 secondi di ritardo da Nolte e con il decimo tempo totale provvisorio, che probabilmente verrà migliorato dalle sue rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Beierl, l’atleta austriaca, ha abbandonato la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando il suo posto dopo aver chiuso la seconda manche al 17º posto.
La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run.
