LIVE Italia-USA Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | altra sfida difficile per Costantini e compagne

L'Italia di curling femminile ha perso un'altra partita contro gli Stati Uniti, una sconfitta che allunga la serie negativa a cinque sconfitte consecutive. Le ragazze di Stefania Constantini hanno combattuto duramente, ma non sono riuscite a trovare il modo di invertire il risultato. La partita si è giocata sotto gli occhi di molti spettatori, mentre le azzurre cercano di rimettersi in carreggiata.

L'Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con cinque sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio. Dopo le sconfitte nette della prima giornata contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre hanno alzato il proprio livello di gioco contro Svezia e Cina, senza però riuscire ad ottenere una vittoria.

Questa sera le ragazze del curling italiano affrontano le svizzere nelle Olimpiadi.

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

