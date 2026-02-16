LIVE Italia-USA Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | altra sfida difficile per Costantini e compagne
L'Italia di curling femminile ha perso un'altra partita contro gli Stati Uniti, una sconfitta che allunga la serie negativa a cinque sconfitte consecutive. Le ragazze di Stefania Constantini hanno combattuto duramente, ma non sono riuscite a trovare il modo di invertire il risultato. La partita si è giocata sotto gli occhi di molti spettatori, mentre le azzurre cercano di rimettersi in carreggiata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con cinque sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio. Dopo le sconfitte nette della prima giornata contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre hanno alzato il proprio livello di gioco contro Svezia e Cina, senza però riuscere ad ottenere una vittoria. 18.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e USA, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: assalto alle elvetiche per Cpnstantini e compagne
Questa sera le ragazze del curling italiano affrontano le svizzere nelle Olimpiadi.
LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altra sfida difficile per gli azzurri
L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.
