LIVE Italia-Slovacchia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | altra sfida difficile per gli azzurri

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide. La squadra slovacca, nota per la sua esperienza e tecnica superiore, si presenta come un avversario difficile da superare. Questa volta, gli italiani si oppongono con grinta, determinati a migliorare il rendimento in una gara che si preannuncia intensa fin dai primi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 11.57 La Slovacchia è una squadra con qualità ed esperienza superiore agli azzurri. Quattro anni fa fu capace di conquistare una splendida medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino e in questo torneo è già riuscita a portarsi a casa uno scalpo importante come quello dei campioni in carica della Finalndia. 11.53 Gli azzurri di Jukka Jalonen, nella prima partita del proprio torneo hanno offerto una prova fatta di sofferenza, contro una squadra fortissima come quella svedese. L’Italia è addirittura riuscita ad andare in vantaggio in avvio di match contro gli scandinavi, salvo poi subire la rimonta avversaria per il 2-5 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile.

Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

