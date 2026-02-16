LIVE Italia-USA 5-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre in controllo del match
L'Italia ha segnato un punto contro gli Stati Uniti durante la partita di curling alle Olimpiadi, dopo che Mathis ha lanciato il pietrisco lungo. La squadra azzurra mantiene il controllo del gioco, anche se gli avversari cercano di recuperare con un freeze vicino al bottone. La partita si svolge in diretta, con le azzurre che cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Draw di Mathis sul bottone leggermente lungo. Il punto ritorna all’Italia, ma c’è spazio per un freeze avversario che garantirebbe a loro il punto. 21.15 Run di Thiesse perfetto! Tiro magistrale della statunitense! Doppia bocciata dei sassi a punto italiani! 21.13 Guardia centrale di Mathis. Sono addirittura 5 i sassi a protezione della casa adesso. 21.13 Freeze un po’ troppo forte di Peterson che non si incolla alla perfezione sul sasso azzurro al centro della casa. Rimangono due i punti italiani. 21.12 Doppia guardia centrale messa dalle azzurre per proteggere i due punti italiani al centro della casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-USA, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per risalire la china
L’Italia ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro contro gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo che le azzurre hanno subito alcune sconfitte e cercano di risalire la china a Milano Cortina 2026.
LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 9.05 il match delle azzurre
L’Italia sta affrontando la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto attesa che potrebbe decidere il passaggio del turno.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in semifinale: Italia - USA nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25.
LIVE Italia-USA 5-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre in controllo del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 Draw competamento sbagliato di Tara Peterson che colpisce una guardia e rende inutile il sasso appena ... oasport.it
LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre cedono alle Maestre americane fra gli applausi del pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di Olimpiadi ... oasport.it
STATI UNITI vs ITALIA Curling Femminile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio! Le Azzurre affrontano gli Stati Uniti in una sfida intensa, dove ogni stone può cambiare la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fred - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | L'Italia maschile del curling perde 11-4 con la Cina e complica ulteriormente il suo cammino nel girone unico. Dopo 6 partite, il bilancio è di 3 vittorie e 3 ko: gli azzurri non sono più gli unici artefici del proprio destino #ANSA x.com