L'Italia ha segnato un punto contro gli Stati Uniti durante la partita di curling alle Olimpiadi, dopo che Mathis ha lanciato il pietrisco lungo. La squadra azzurra mantiene il controllo del gioco, anche se gli avversari cercano di recuperare con un freeze vicino al bottone. La partita si svolge in diretta, con le azzurre che cercano di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Draw di Mathis sul bottone leggermente lungo. Il punto ritorna all’Italia, ma c’è spazio per un freeze avversario che garantirebbe a loro il punto. 21.15 Run di Thiesse perfetto! Tiro magistrale della statunitense! Doppia bocciata dei sassi a punto italiani! 21.13 Guardia centrale di Mathis. Sono addirittura 5 i sassi a protezione della casa adesso. 21.13 Freeze un po’ troppo forte di Peterson che non si incolla alla perfezione sul sasso azzurro al centro della casa. Rimangono due i punti italiani. 21.12 Doppia guardia centrale messa dalle azzurre per proteggere i due punti italiani al centro della casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre in controllo del match

L’Italia ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro contro gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo che le azzurre hanno subito alcune sconfitte e cercano di risalire la china a Milano Cortina 2026.

L’Italia sta affrontando la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto attesa che potrebbe decidere il passaggio del turno.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.