LIVE Italia-USA Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre per risalire la china
L’Italia ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro contro gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo che le azzurre hanno subito alcune sconfitte e cercano di risalire la china a Milano Cortina 2026. La partita si svolge oggi e gli appassionati possono seguire ogni mossa delle squadre in tempo reale, con aggiornamenti costanti.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e USA, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre stanno giocando parecchio sottotono in questo torneo e l'accesso alle semifinali è ormai compromesso. L'Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con cinque sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio.
LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per risalire la china
L’Italia ha iniziato la partita contro la Svezia, causa delle difficoltà nelle ultime gare, con l’obiettivo di cambiare rotta.
LIVE Italia-Svezia 2-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da 2 per le azzurre
L’Italia ha vinto 2-1 contro la Svezia nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una mano da due punti dell’azzurra.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Milano Cortina, la diretta: Italia-Usa 8-9, sfuma il sogno del bis olimpico. Il programmaMilano Cortina, la diretta del terzo giorno di gare. Dopo la domenica dei record, fatta di un argento e ben cinque bronzi nella stessa giornata, l'Italia è pronta a ... ilmattino.it
Vittoria per l’Italia di curling: gli azzurri chiudono i giochi nel nono end trovando il punto del 10-5 finale contro la Repubblica Ceca e si portano a tre vittorie e due sconfitte in queste Oimpiadi invernali facebook
Curling maschile, prima sconfitta per l'Italia a trazione cembrana x.com