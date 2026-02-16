LIVE Italia-USA 4-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | terza mano rubata di fila finalmente le vere azzurre!
L’Italia ha segnato il primo punto contro gli Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi, dopo tre mani consecutive rubate alle avversarie. La partita procede con le azzurre che finalmente mostrano la loro forza, approfittando di un errore di Peterson, che non riesce a posizionare correttamente il sasso. La tensione cresce mentre le giocatrici italiane cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Errore di Peterson che non riesce a porre il sasso a freeze sulla stone italiana a punto. Il loro colpo tocca la guardia e di fatto risulta inutile. 20.56 Perfetta bocciata di Mathis! Tolto il sasso statunitense a punto e la battente rimane in casa. Sono entrambe azzurre le due stone più vicine al centro. 20.55 Freeze di Thiesse un po’ troppo forte. Il sasso si allarga legegrmente dopo il colpo alla stone italiana ma prende comunque il punto. 20.54 Bocciata singola di Mathis. Il battente però schizza via e lascia spazio per la doppia bocciata avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’Italia ha battuto gli Stati Uniti 4-0 nel curling femminile alle Olimpiadi, dopo aver subito tre mani rubate di fila.
L’Italia ha vinto contro gli Stati Uniti con un punteggio di 3-0, a causa di alcune decisioni dubbie dell’arbitro che hanno favorito le azzurre.
