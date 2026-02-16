LIVE Italia-USA 4-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | terza mano rubata di fila finalmente le vere azzurre!

L’Italia ha battuto gli Stati Uniti 4-0 nel curling femminile alle Olimpiadi, dopo aver subito tre mani rubate di fila. Le azzurre sono finalmente riuscite a mantenere il controllo e a giocare con maggiore sicurezza. Durante la partita, Lo Deserto ha piazzato la terza pietra italiana in casa, contribuendo a consolidare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Freeze di Lo Deserto che piazza la terza stone italiana in casa. Tanta densità al centro delle azzurre. 20.30 Doppia guardia laterale statunitense, stavolta dall'altra parte della pista. 20.29 Altra imprecisione di Zardini Lacedelli che voleva posizionarsi profonda dietro il sasso appena tirato. Colpo troppo corto e laterale dell'azzurra. 20.28 Ancora una guardia laterale delle statunitensi in apertura di end. 20.27 Draw in casa di Zardini Lacedelli che rimane un po' laterale. SESTO END 20.21 Altro errore di Peterson! La bocciata tocca la guardia e non leva il sasso italiano a punto! Terza rubata di Costantini e compagne e score di 4-0 per le azzurre!