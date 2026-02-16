LIVE Italia-Cina Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | vittoria d’obbligo per rimanere in corsa

L’Italia ha affrontato la Cina nel match di curling maschile alle Olimpiadi, una vittoria fondamentale per evitare l’eliminazione. La partita si svolge oggi e i giocatori italiani sono determinati a conquistare i due punti necessari per mantenere vive le speranze di qualificazione. I toni sono tesi e l’attenzione è tutta rivolta alla pista, dove gli azzurri cercano di mettere in difficoltà gli avversari con precisione e strategia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. Gara da non fallire per il team Retornaz dopo i due KO consecutivi che hanno stoppato la rincorsa alle semifinali ed il successo scacciacrisi maturato contro la Cechia. Bisogna riprendere la marcia vincente tenendo vivo il sogno playoff. Si gioca come sempre nello storico Stadio Olimpico di Cortina con il primo end previsto alle 14.05. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono tornati alla vittoria contro il quartetto ceco a margine delle due sconfitte subite al cospetto di Germania e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria d’obbligo per rimanere in corsa LIVE Italia-Germania, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: entra nel vivo la corsa alla semifinale Mosaner e la squadra italiana di curling affrontano la Germania nella terza partita del torneo maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una sfida che può decidere le sorti della qualificazione alle semifinali. LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: match che che nasconde trappole L’Italia affronta la Cina nel match di curling maschile alle Olimpiadi, un confronto che potrebbe riservare sorprese e trappole per gli azzurri. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia-Cina 7-8: terza sconfitta consecutiva per le Azzurre; LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurre; Giorno 9 | Curling: Italia - Cina Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria d’obbligo per rimanere in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli ... oasport.it LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11:53 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it ITALIA vs CINA Curling Femminile Strategia, precisione e nervi d’acciaio sul ghiaccio. Le Azzurre affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cuore cald facebook In Cina una mostra sui tesori di corte italiani del XVIII secolo TIANJIN (CINA) – Al Museo di Tianjin, in Cina, è stata inaugurata una mostra sulla vita di corte della Casa Savoia nel XVIII secolo. L’esposizione “Corona di gloria: tesori della corte italiana del XVIII s x.com