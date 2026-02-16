LIVE Italia-Cina Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | match che che nasconde trappole
L’Italia affronta la Cina nel match di curling maschile alle Olimpiadi, un confronto che potrebbe riservare sorprese e trappole per gli azzurri. La partita si svolge in un clima di grande tensione, con gli atleti pronti a dare il massimo per uscire vittoriosi. I giocatori italiani cercano di mantenere la concentrazione, sapendo che ogni errore potrebbe costare caro. La partita si gioca in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le mosse chiave delle squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. Gara da non fallire per il team Retornaz dopo i due KO consecutivi che hanno stoppato la rincorsa alle semifinali ed il successo scacciacrisi maturato contro la Cechia. Bisogna riprendere la marcia vincente tenendo vivo il sogno playoff. Si gioca come sempre nello storico Stadio Olimpico di Cortina con il primo end previsto alle 14.05. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono tornati alla vittoria contro il quartetto ceco a margine delle due sconfitte subite al cospetto di Germania e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altro match fondamentale in serata
L’Italia affronta la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto le prime partite e puntando a consolidare la posizione in classifica.
LIVE Italia-Cechia 6-3, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in controllo del match
L’Italia ha segnato sei punti contro tre e ha preso il comando contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: RECAP! Italia-Cina 7-8: terza sconfitta consecutiva per le Azzurre; LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurre; Olimpiadi, i risultati: hockey uomini, Finlandia-Italia 11-0. Big air freestyle: due italiane in finale; Giorno 9 | Curling: Italia - Cina Streaming | DAZN IT.
LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11:53 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo aver perso contro due delle tre squadre più accreditate per salire sul podio, arriva il momento della verità per l'Italia che sfiderà sabato 14 ... oasport.it
ITALIA vs CINA Curling Femminile Strategia, precisione e nervi d’acciaio sul ghiaccio. Le Azzurre affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cuore cald facebook
In Cina una mostra sui tesori di corte italiani del XVIII secolo TIANJIN (CINA) – Al Museo di Tianjin, in Cina, è stata inaugurata una mostra sulla vita di corte della Casa Savoia nel XVIII secolo. L’esposizione “Corona di gloria: tesori della corte italiana del XVIII s x.com