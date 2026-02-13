Mosaner e la squadra italiana di curling affrontano la Germania nella terza partita del torneo maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una sfida che può decidere le sorti della qualificazione alle semifinali. La partita, che si tiene nella pista di Cortina, si è subito acceso con un ritmo intenso, segnando l’inizio di una corsa serrata per il passaggio del turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! Mosaner e compagni sfideranno in questo turno il quartetto della Germania. Gli azzurri partono favoriti, ma non sono ammessi falsi passi Il quartetto azzurro, formato da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, ha cominciato alla grande battendo la squadra svedese guidata dal fenomeno Edin. Contro i campioni olimpici in carica gli italiani hanno giocato un curling tatticamente perfetto e con percentuali stellare nelle esecuzioni dei tiri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: entra nel vivo la corsa alla semifinale

Oggi entra nel vivo la seconda giornata di gare a Milano Cortina 2026.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo.

