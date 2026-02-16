L’Italia affronta la Cina nel curling maschile alle Olimpiadi, e la partita inizia alle 14.05. Gli azzurri cercano la quarta vittoria per mantenere vivo il sogno di passare alle semifinali. Intanto, i tifosi possono seguire la diretta online e aggiornarsi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Azzurri che hanno bisogno di inanellare la quarta vittoria per continuare ad alimentare il sogno semifinale. 13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Cina. Poco meno di 20 minuti al via dell’incontro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. Gara da non fallire per il team Retornaz dopo i due KO consecutivi che hanno stoppato la rincorsa alle semifinali ed il successo scacciacrisi maturato contro la Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 14.05 il match degli azzurri

L’Italia sta affrontando la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto attesa che potrebbe decidere il passaggio del turno.

