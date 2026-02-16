LIVE Italia-Cina Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | dalle 14.05 il match degli azzurri
L’Italia affronta la Cina nel curling maschile alle Olimpiadi, e la partita inizia alle 14.05. Gli azzurri cercano la quarta vittoria per mantenere vivo il sogno di passare alle semifinali. Intanto, i tifosi possono seguire la diretta online e aggiornarsi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Azzurri che hanno bisogno di inanellare la quarta vittoria per continuare ad alimentare il sogno semifinale. 13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Cina. Poco meno di 20 minuti al via dell’incontro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. Gara da non fallire per il team Retornaz dopo i due KO consecutivi che hanno stoppato la rincorsa alle semifinali ed il successo scacciacrisi maturato contro la Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: dalle 10.05 l’importante match degli azzurri
LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 9.05 il match delle azzurre
L’Italia sta affrontando la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto attesa che potrebbe decidere il passaggio del turno.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: RECAP! Italia-Cina 7-8: terza sconfitta consecutiva per le Azzurre; LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurre; Giorno 9 | Curling: Italia - Cina Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming.
LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11:53 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it
LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria d’obbligo per rimanere in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli ... oasport.it
PROGRAMMA DI SABATO 14 FEBBRAIO 9.00 SALTO CON GLI SCI Trampolino grande femminile, prova 2 9.05 CURLING Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone 10.00 SCI ALPINO Gigante maschile, prima m - facebook.com facebook
Ad Aprica il dialogo Italia-Cina sugli sport invernali x.com