Questa mattina alle 10.05 gli azzurri scendono in pista per il match di curling misto contro la Svizzera alle Olimpiadi. La partita si gioca in diretta e sarà possibile seguirla aggiornando la nostra cronaca in tempo reale. Dopo questa sfida, alle 14, toccherà agli azzurri affrontare l’Estonia nello stesso disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 9:52 Dopo l'inattesa e pesante sconfitta subita ieri nel match serale contro il Canada gli azzurri cercano il pronto riscatto che li rilancerebbe nella lotta alle semifinali. 9:47 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Svizzera. Poco meno di 20 minuti all'inizio dell'incontro valido per il round robin del torneo olimpico di curling doppio misto. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling.

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: dalle 10.05 l’importante match degli azzurri

Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto.

Questa mattina si gioca la partita di curling tra Italia e Svizzera alle Olimpiadi.

