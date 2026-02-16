LIVE Italia-Cina 2-8 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | viviamo un incubo a metà gara

L’Italia sta affrontando la Cina nel curling maschile alle Olimpiadi, e il punteggio è 2-8 a metà partita. La squadra italiana ha subito un colpo duro quando Xu Xiaming ha eseguito un tiro impeccabile, aumentando il divario tra le due squadre. I giocatori italiani cercano di reagire, ma la pressione si fa sentire. Se vuoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale, clicca qui. Sesto end alle 15:20: Xu Xiaming ha realizzato un tiro perfetto, lasciando gli italiani con poche speranze di recuperare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO END 15:20 Questo fa malissimo. Altro tiro riuscitissimo di Xu Xiaming. Arrivano ben 4 punti della Cina..si mette non male, di più. Italia sotto 8-2 a metà gara. 15:18 Freeze imperfetto di Retornaz. Rischiamo di subire 4 punti. Ultimo tiro dello skip cinese. 15:17 Noi stiamo giocando male, ma i cinesi stanno over performando. Bocciata sontuosa di Xu Xiaming. Ci sono 3 punti cinesi quando manca l’ultimo tiro di Retornaz. 15:15 Tocca a Retornaz. Rischiamo tantissimo giocando per rubare il punto. Italia che non boccia ed opta per il draw. C’è un punto italiano, ma ben 4 pietre cinesi in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 2-8, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: viviamo un incubo a metà gara LIVE Italia-Cina 3-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio cinese a metà gara L’Italia ha perso 3-4 contro la Cina nel curling femminile durante le Olimpiadi, a causa di alcuni errori nelle ultime fasi della partita. LIVE Italia-Germania 2-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio azzurro a metà partita! L’Italia ha vinto contro la Germania con un punteggio di 2-1, grazie a una buona strategia nel curling maschile alle Olimpiadi. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia-Cina 7-8: terza sconfitta consecutiva per le Azzurre; Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Giorno 9 | Curling: Italia - Cina Streaming | DAZN IT; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Curling maschile: Italia - Cina. LIVE Italia-Cina 2-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si sbloccano nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:05 Per la prima volta nel match la Cina avrà a disposizione l'ultimo tiro. QUINTO END 15:03 Con un piccolo ... oasport.it LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11:53 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook Ad Aprica il dialogo Italia-Cina sugli sport invernali x.com