LIVE Italia-Cina 3-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | vantaggio cinese a metà gara

Da oasport.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha perso 3-4 contro la Cina nel curling femminile durante le Olimpiadi, a causa di alcuni errori nelle ultime fasi della partita. La squadra cinese ha mantenuto la calma e ha sfruttato al meglio le occasioni, portandosi avanti a metà gara. Un dettaglio importante è stato il buon lavoro delle due squadre nel controllo delle pietre sul ghiaccio, che ha deciso il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10:19 Non sbaglia Wang Riu, punto cinese. Italia 3 Cina 4 a metà gara. 10:18 Un leggero errore di Wang Riu, con Stefania che boccia piazzando il quarto punto in casa. La skip cinese può però giocare un facilissimo draw per marcare il punto. 10:16 Perfetta anche questa bocciata di Constantini. Tre punti azzurri quando tocca alla skip cinese. 10:14 Ottima invece la bocciata di Elena Mathis. Giochiamo per costringere le nostre avversarie a marcare un punto. 10:13 Ed infatti Han Yu non forza la bocciata scegliendo di giocare il cosiddetto freeze. 🔗 Leggi su Oasport.it

