LIVE Italia-Cina 0-4 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | terza mano rubata dai cinesi nel terzo end

La partita tra Italia e Cina si è conclusa con un punteggio di 0-4, dopo che i cinesi hanno rubato una mano nel terzo end. La squadra cinese ha mantenuto la sua strategia di attacco fin dall'inizio, puntando a mettere pressione sull’avversario. Durante il terzo end, i giocatori cinesi hanno preso una decisione decisiva, portando a un punto importante che ha influito sul risultato finale. La sfida si è svolta sotto gli occhi di molti spettatori, che hanno seguito ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Cina che continua ad intraprendere la solita strategia, aggredire la casa con le prime stone. 14:51 Energica strigliata del coach canadese Fry. L’allenatore italiano prova a scuotere i suoi. 14:50 Inizia il quarto end. Abbiamo sempre a disposizione il martello, ma finora non si è rivelato per niente un avnataggio. QUARTO END 14:47 Altro liscio, incredibile amici di OA Sport. Sembra tutto surreale. Ancora mano rubata dai cinesi, che si involano sul 4-0 dopo tre end. 14:46 Bruciato l’ultimo sasso dai cinesi, che con fair play ammettono di averlo toccato con la scopa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 0-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: terza mano rubata dai cinesi nel terzo end LIVE Italia-Cina 0-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da un punto dei cinesi L’Italia ha perso 1-0 contro la Cina nel match di curling maschile alle Olimpiadi, dopo che i cinesi hanno rubato un punto nell’ultimo tiro. LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dai britannici nel quinto end Durante la partita di curling alle Olimpiadi, i britannici hanno rubato una mano decisiva nel quinto end, portando il punteggio a 5-4 per l’Italia e complicando il cammino degli azzurri verso la vittoria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia-Cina 7-8: terza sconfitta consecutiva per le Azzurre; LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurre; Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 14 febbraio 2026; RECAP! L'Italia frena anche con la Norvegia, 7-10 all'ultimo end. LIVE Italia-Cina 0-3, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: errore clamoroso di Retornaz nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:36 Tanti errori sulla velocità da parte degli azzurri. Cinesi che continuano con la stessa tattica, ovvero ... oasport.it LIVE Italia-Cina 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta pesantissima per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11:53 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook Ad Aprica il dialogo Italia-Cina sugli sport invernali x.com