LIVE Italia-Cina 0-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da un punto dei cinesi

L’Italia ha perso 1-0 contro la Cina nel match di curling maschile alle Olimpiadi, dopo che i cinesi hanno rubato un punto nell’ultimo tiro. La partita si è risolta con un’azione decisiva che ha cambiato il risultato all’ultimo momento, lasciando gli italiani senza possibilità di reagire. I giocatori italiani hanno tentato di recuperare, ma la mano rubata ha deciso il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Conserviamo dunque l'ultimo tiro della mano dopo aver concesso la rubata. SECONDO END 14:16 Erroraccio di Retornaz, che boccia la pietra cinese con troppa forza con il sasso italiano che esce a sua volta dai cerchi. Mano rubata da un punto per la Cina, che si porta sull'1-0. 14:14 Con intelligenza Xu Xiaming allarga il gioco ponendo la seconda stone cinese a punto distanziandola dall'altra. In pratica i cinesi ci stanno obbligando a siglare un solo punto. 14:12 Fei Xueiqing effettua una solida bocciata. Due le pietre cinesi in casa e zero guardie, per Mosaner è un gioco da ragazzi eliminare la stone avversaria e piazzare quella italiana a punto.