LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | UNICA!! Tabanelli fa la storia dello sport azzurro

Tabanelli ha fatto la storia dello sport azzurro nel Big Air femminile alle Olimpiadi, grazie alla sua esibizione spettacolare che ha emozionato il pubblico. La giovane atleta si è lanciata con coraggio dalla rampa più alta, portando a casa una medaglia d’oro inaspettata. La sua performance ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti e di chi seguiva la diretta da casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della finale del Big Air femminile ai Giochi Olimpici. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.54 Da sottolineare anche l’ottima finale di Gasslitter che chiude in nona posizione questa gara dopo la top 10 ottenuta nello slopestyle. Per l’azzurra si tratta di una rassegna olimpica di altissimo livello in cui ha dimostrato il proprio talento portando anche trick appresi da poco. 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: UNICA!! Tabanelli fa la storia dello sport azzurro LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli non ha nulla da perdere Flora Tabanelli partecipa alla finale del Big Air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualifiche con un salto deciso. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli cerca l’impresa dopo l’infortunio Flora Tabanelli gareggia nel Big Air femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver subito un infortunio che aveva messo in forse la sua partecipazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finale; Flora Tabanelli in finale a Milano Cortina 2026 nel big air: programma, orari e dove vedere la gara di sci acrobatico; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario finale Big Air femminile, streaming, italiane in gara. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia l’orario di inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell'ora ... oasport.it DIRETTA FLORA TABANELLI/ Finale big air freestylestreaming Rai 2: medaglia di bronzo! (oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net FLORA TABANELLI VINCE UNA MEDAGLIA STORICA NELLO SCI FREESTYLE L'azzurra chiude al 3º posto nel Big Air e si porta a casa un bronzo: è la prima medaglia nella storia per l'Italia nel freestyle. Un'impresa compiuta a soli 18 anni e al rientro da x.com Un'altra medaglia per la nostra Italia NEL FREESTYLE BIG AIR PER LA 18ENNE FLORA TABANELLI Che SOLO 3 MESI FA SI INFORTUNAVA GRAVEMENTE! - facebook.com facebook