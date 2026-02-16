Flora Tabanelli gareggia nel Big Air femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver subito un infortunio che aveva messo in forse la sua partecipazione. La giovane atleta italiana affronta la finale con determinazione, sperando di dimostrare il suo valore nonostante le difficoltà recenti. Durante la competizione, Tabanelli ha eseguito un salto ambizioso, attirando l’attenzione di tutti gli spettatori presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del B ig Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo i due giorni dedicati alle qualificazioni, al Livigno Snow Park-Big Air è giunto il momento di assegnare le prime medaglie di questa specialità, quelle relative alla finale femminile. L’Italia potrà contare su due alfieri in questa finale: sia Flora Tabanelli che Maria Gasslitter hanno terminato le qualificazioni nelle prime dodici posizioni, centrando l’accesso alla finalissima, che mette in palio le medaglie olimpiche, rispettivamente con il sesto ed il decimo risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli cerca l’impresa dopo l’infortunio

