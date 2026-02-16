LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flora Tabanelli non ha nulla da perdere
Flora Tabanelli partecipa alla finale del Big Air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualifiche con un salto deciso. La snowboarder italiana si prepara a sfidare le migliori al mondo, consapevole di non avere più nulla da perdere. La gara si svolge sotto gli occhi di migliaia di spettatori, tra cui tanti sostenitori italiani che tifano per lei.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del B ig Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo i due giorni dedicati alle qualificazioni, al Livigno Snow Park-Big Air è giunto il momento di assegnare le prime medaglie di questa specialità, quelle relative alla finale femminile. L’Italia potrà contare su due alfieri in questa finale: sia Flora Tabanelli che Maria Gasslitter hanno terminato le qualificazioni nelle prime dodici posizioni, centrando l’accesso alla finalissima, che mette in palio le medaglie olimpiche, rispettivamente con il sesto ed il decimo risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Flora Tabanelli ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi con una performance convincente nel freestyle femminile, dopo aver superato un infortunio alla spalla.
Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
