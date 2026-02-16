LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Tabanelli in lotta per una medaglia in corso l’ultima run

Lara Wolf ha preso parte alla gara di Big Air femminile alle Olimpiadi e sta affrontando l’ultima run, dopo aver totalizzato 93.50 punti nella prima. La sua performance sta determinando le possibilità di medaglia, mentre i concorrenti si preparano per le ultime discese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Tocca ora a Lara Wolf che ha un 93.50 nella prima run. L’austriaca deve riscattare la caduta nella seconda manche. 21.30 Si riscatta la canadese che chiude bene il x-r-Bio-10-Mu ed ottiene 82.00. Urness chiude la finale a 168.75. 21.29 È il momento di Naomi Urness. 21.28 Liu chiude il r-D-14-Ci ma sporca l’atterraggio ed ottiene “solo” 76.00 punti. La cinese è quarta con un totale di 166.00 ed è alle spalle di Tabanelli. 21.27 Partita la cinese 21.26 Nella terza manche si seguirà l’ordine inverso della classifica al termine della seconda manche. Si partirà quindi con Mengting Liu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Tabanelli in lotta per una medaglia, in corso l’ultima run LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Tabanelli fallosa nella seconda run Durante la seconda run, Tabanelli commette un errore e perde punti nella gara di freestyle femminile a Bir Air, una delle ultime tappe delle Olimpiadi. LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli sbaglia la seconda run, qualificazione in salita Miro Tabanelli ha commesso un errore nella seconda run durante la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, rendendo più difficile la sua qualificazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finale; Flora Tabanelli in finale a Milano Cortina 2026 nel big air: programma, orari e dove vedere la gara di sci acrobatico; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario finale Big Air femminile, streaming, italiane in gara. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia l’orario di inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell'ora ... oasport.it Diretta Flora Tabanelli/ Finale big air freestyle video streaming Rai 2: slitta l’inizio! (oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net Mentre Flora Tabanelli e Maria Gaslitter sono impegnate nella finale Olimpica di Big Air, Jannik Sinner supera in scioltezza la prova Machac all'esordio dell'ATP 500 di Doha. Il numero due del mondo in poco più di un'ora di gioco si impone con il punteggio di - facebook.com facebook Condizioni improponibili per saltare, a pochi minuti dal via programmato per la finale del big air femminile una bufera di neve e vento si abbatte sul Livigno Snow Park, costringendo a far slittare l'orario d'inizio. Anche il pubblico rischia di congelarsi sotto la tem x.com