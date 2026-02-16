LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Tabanelli in lotta per una medaglia in corso l’ultima run

Lara Wolf ha preso parte alla gara di Big Air femminile alle Olimpiadi e sta affrontando l’ultima run, dopo aver totalizzato 93.50 punti nella prima. La sua performance sta determinando le possibilità di medaglia, mentre i concorrenti si preparano per le ultime discese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Tocca ora a Lara Wolf che ha un 93.50 nella prima run. L’austriaca deve riscattare la caduta nella seconda manche. 21.30 Si riscatta la canadese che chiude bene il x-r-Bio-10-Mu ed ottiene 82.00. Urness chiude la finale a 168.75. 21.29 È il momento di Naomi Urness. 21.28 Liu chiude il r-D-14-Ci ma sporca l’atterraggio ed ottiene “solo” 76.00 punti. La cinese è quarta con un totale di 166.00 ed è alle spalle di Tabanelli. 21.27 Partita la cinese 21.26 Nella terza manche si seguirà l’ordine inverso della classifica al termine della seconda manche. Si partirà quindi con Mengting Liu. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la seconda run, Tabanelli commette un errore e perde punti nella gara di freestyle femminile a Bir Air, una delle ultime tappe delle Olimpiadi.

