LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | Miro Tabanelli sbaglia la seconda run qualificazione in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 Il finlandese Koivisto conquista nella run-2 88.25 e si mette in una posizione decisamente migliore. 167.00 per il finnico, in nona piazza. 15° al momento Tabanelli. 20.58 E’ il momento del britannico McCormick che ottiene in questa run-2 70.00. Un puneggio che non può bastare per le mire dell’atleta del Regno Unito. 20.56 E’ il turno dello svedese Rhyner che in questa run-2 ottiene 55.75. 116.50 per lo scandinavo e qualificazione in salita. 20.54 E’ il momento del canadese Evan McEachran che, sbagliato il primo salto, va in cerca di un punteggio alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Miro Tabanelli apre la gara di freestyle maschile alle Olimpiadi con una prima manche spettacolare.

Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.

PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo facebook

