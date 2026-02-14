LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Tabanelli fallosa nella seconda run

Durante la seconda run, Tabanelli commette un errore e perde punti nella gara di freestyle femminile a Bir Air, una delle ultime tappe delle Olimpiadi. La concorrente italiana, che aveva iniziato bene, si fa sfuggire l’opportunità di migliorare il punteggio e si ferma a 64.75 nella seconda prova. Nel frattempo, l’austriaca si avvicina alla quota totale di 145.00 punti, consolidando la sua posizione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 64.75 per l'austriaca che mette il suo totale a 145.00 20.29 Ora Lara Wolf dall'Austria 20.28 Buono il salto dell'elvetica, leggermente imprecisa in fase di arrivo: 83.75 per lei, il totale provvisorio è di 169.00, è al comando. 20.27 E' il momento della svizzera Mathilde Gremaud 20.26 Pulita e solida la scozzese che non sbaglia un trick in totale sicurezza. 79.00 per 166.50. Prima posizione provvisoria per lei 20.26 Adesso la britannica Kirsty Muir 20.25 Anche la canadese va molto ampia. Solo 56.00 per 147.25 20.23 Ora la canadese Megan Oldham, attualmente al comando 20.