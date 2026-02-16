LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | prima manche di altissimo livello bene Tabanelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.04 Pronta Kateryna Kotsar per la sua seconda run. Ricordiamo che in ogni manche l’ordine di partenza è sempre lo stesso. 21.03 Questa la classifica dopo la prima manche: 1. Lara Wolf (Austria) 93.50 2. Megan Oldham (Canada) 91.75 3. Ailing Eileen Gu (Cina) 90.00 3. Flora Tabanelli (Italia) 90.00 5. Naomi Urness (Canada) 86.75 6. Kateryna Kotsar (Ucraina) 82.00 7. Kirsty Muir (Gran Bretagna) 81.75 8. Anni Karava (Finlandia) 80.50 9. Maria Gasslitter (Italia) 78.00 10. Mengting Liu (Cina) 43.00 21.02 La canadese parte in switch per eseguire il suo x-I-12-sf, lo stoppa alla perfezione ed ottiene 91. 🔗 Leggi su Oasport.it

Miro Tabanelli ha aperto con una grande prima manche la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, dimostrando sicurezza e stile sulla neve.

Ailing Eileen Gu ha preso il comando nella gara di Big Air femminile alle Olimpiadi, dopo aver eseguito un primo trick molto convincente.

LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia l’orario di inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell'ora ... oasport.it

Diretta Flora Tabanelli/ Finale big air freestyle video streaming Rai 2: slitta l’inizio! (oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net

Condizioni improponibili per saltare, a pochi minuti dal via programmato per la finale del big air femminile una bufera di neve e vento si abbatte sul Livigno Snow Park, costringendo a far slittare l'orario d'inizio. Anche il pubblico rischia di congelarsi sotto la tem x.com

SIETE PRONTI… … ad ammirare le acrobazie da paura di Flora Tabanelli e Maria Gasslitter! Le nostre azzurre dello sci acrobatico si giocano una medaglia nella finale del big air! Tre le manche: la prima alle 19.30, l’ultima alle 20.17! SIAMO CON V - facebook.com facebook