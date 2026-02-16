LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | ottimo primo trick di Tabanelli bene Gasslitter

Ailing Eileen Gu ha preso il comando nella gara di Big Air femminile alle Olimpiadi, dopo aver eseguito un primo trick molto convincente. La campionessa uscente si prepara a salire sulla piattaforma per la sua performance, mentre Tabanelli ha già mostrato un buon inizio e Gasslitter si sta difendendo bene.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 È il momento della campionessa olimpica uscente, la cinese Ailing Eileen Gu. 20.58 La scozzese è più conservativa in questa manche in cui esegue un r-D-10-Mu ed ottiene 81.75. 20.58 Partita Kirsty Muir. 20.56 La finlandese inizia la propria finale con un x-I-10-Id-Tg che le porta in dote 80.50. Karava si posiziona al quinto posto subito davanti a Maria Gasslitter 20.56 Partita Anni Karava. 20.55 Splendidaaaaaaa!!! Ottimo primo trick dell'azzurra che alza l'asticella rispetto alle qualificazioni ed inizia con I-D-14-Ci chiuso alla perfezione. Flora Tabanelli è seconda con 90.