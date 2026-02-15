LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | grande prima manche di Miro Tabanelli!

Miro Tabanelli ha aperto con una grande prima manche la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, dimostrando sicurezza e stile sulla neve. Durante la competizione, il giovane atleta italiano ha eseguito salti spettacolari che hanno fatto alzare il pubblico. Nel frattempo, l’americano Alex Hall ha tentato una evoluzione rischiosa, ma non è stato premiato dai giudici e ha totalizzato solo 43 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 L'americano Alex Hall non viene premiato nella sua evoluzione e totalizza solo 43.25 (ottavo). Miro Tabanelli sempre terzo dopo la run-1. 19.45 L'americano Alex Hall al via e vedremo se anche lui darà un contributo a questa qualificazione stellare. 19.44 Il norvegese Ruud totalizza in questa prima manche 90.75, immediatamente alle spalle di Tabanelli. Finora, un livello di qualificazione spaziale. 19.43 Ed ecco il norvegese Birk Ruud, che qui a Milano Cortina ha centrato il bersaglio grosso nello slopestyle. 19.43 Harrington ottiene 84.25, non venendo pagato così tanto per un atterraggio imperfetto.