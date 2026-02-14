LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flora Tabanelli approda in finale! In corsa anche Gasslitter

Flora Tabanelli si qualifica per la finale di freestyle alle Olimpiadi dopo aver superato con successo le eliminatorie, dimostrando grande determinazione e abilità. La atleta italiana ha conquistato il punteggio necessario grazie a un'esecuzione precisa e senza errori, rendendo orgogliosa la squadra azzurra. Nel frattempo, anche Gasslitter si mantiene in corsa, aggiungendo entusiasmo alla competizione femminile di Bir Air. Alle 21.26, Avery Krumme degli Stati Uniti tenta un salto difficile, ma si ferma a 138 punti, mentre la tedesca fa un salto vicino al limite, senza riuscire a migliorare il suo risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Ora la statunitense Avery Krumme 21.26 Entra al pelo il salto della teutonica che si ferma a 138.50 ed è la prima tra le escluse 21.25 Ora la teutonica Muriel Mohr 21.24 Caduta per la cinese, che saluta le possibilità di entrare tra le prime 12 21.23 Ora ultima chiamata per la cinese Yang Ruyi 21.22 Rell Harwood prova ad alzare l’asticella ma si ferma a 47.70 per 101.25, eliminata 21.21 Ora la statunitense Rell Harwood 21.21 La finlandese non si migliora e rimane quinta con 161.75 21.20 Ora Anni Karava, che era avanti a Tabanelli 21.19 Lara Wolf prende 80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli approda in finale! In corsa anche Gasslitter LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: rientro convincente per Flora Tabanelli! Flora Tabanelli ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi con una performance convincente nel freestyle femminile, dopo aver superato un infortunio alla spalla. LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il ritorno di Flora Tabanelli Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il ritorno di Flora Tabanelli; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla. LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora TabanellI si riprende nella terza run, qualificazione vicinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Ora Megan Oldham, anche lei ben posizionata 21.11 FLORA C'E'! LA CHIUDE FLORA CON IL double cork 1080, ... oasport.it LIVE Freestyle, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: STAGIONE PERFETTA! Flora Tabanelli campionessa del mondo!Per oggi è tutto: la nostra live termina qui. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo live. Buon fine settimana amici di OA Sport. 21.20 Sul fronte maschile sorprendente ultimo ... oasport.it LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco le qualificazioni, attesa per Flora Tabanelli! - x.com La giornata si chiude con le qualificazioni del Big Air femminile e una lunga serie di prove di short track, dai quarti alle finali dei 1500 metri e alle qualificazioni dei 1000 metri facebook