La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi inizia alle 21, perché la neve ha smesso di cadere, permettendo agli atleti di prepararsi. La gara si svolgerà come previsto, con le atlete pronte a scendere sulla pista. La diretta sarà aggiornata in tempo reale per seguire ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Ha smesso di nevicare. Dunque la gara potrebbe iniziare regolarmente alle 21.00. 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell’ora l’intensità del vento sia diminuita. 19.37 Viene comunicato che intorno alle 20.00 verrà presa una decisione sullo svolgimento questa sera della finale. 19.34 Entrambe le atlete svizzere sono cadute negli ultimi allenamenti prima di questa finale con Mathilde Gremaud che non sarà al via di questa gara. 19.31 Le previsioni metereologiche non sembrano dare molte speranze all’inizio questa gara con il vento che dovrebbe essere intenso per tutta la serata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il nuovo orario della finale. Si dovrebbe partire

La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi di Pechino cambia orario: la giuria ha deciso che la gara non partirà prima delle 21.

La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi è stata rimandata a causa della pioggia intensa che ha reso impossibile lo svolgimento della competizione.

Pioggia di medaglie con Lollobrigida, Franzoni e Paris | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.