LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | cambia l’orario di inizio della finale

La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi di Pechino cambia orario: la giuria ha deciso che la gara non partirà prima delle 21. La modifica riguarda tutte le atlete che attendevano l’inizio alle 19.42, ora rinviato di alcune ore.
19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell'ora l'intensità del vento sia diminuita. 19.37 Viene comunicato che intorno alle 20.00 verrà presa una decisione sullo svolgimento questa sera della finale. 19.34 Entrambe le atlete svizzere sono cadute negli ultimi allenamenti prima di questa finale con Mathilde Gremaud che non sarà al via di questa gara. 19.31 Le previsioni metereologiche non sembrano dare molte speranze all'inizio questa gara con il vento che dovrebbe essere intenso per tutta la serata.
La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi è stata rimandata a causa della pioggia intensa che ha reso impossibile lo svolgimento della competizione.
Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario finale Big Air femminile, streaming, italiane in gara
Oggi, lunedì 16 febbraio, la finale del Big Air femminile si svolge a Livigno, in provincia di Sondrio, a causa della forte richiesta di medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
