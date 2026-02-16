LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | slitta l’inizio della finale

La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi è stata rimandata a causa della pioggia intensa che ha reso impossibile lo svolgimento della competizione. La decisione è stata presa poco prima dell’orario previsto, poiché le condizioni meteo hanno peggiorato rapidamente. Gli atleti aspettano in silenzio, mentre il pubblico si prepara a seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Bisognerà attendere prima dell’inizio della finale: l’inizio della prima manche è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. 19.16 L’Italia potrà contare su due alfieri in questa finale: sia Flora Tabanelli che Maria Gasslitter hanno terminato le qualificazioni nelle prime dodici posizioni, centrando l’accesso alla finalissima, che mette in palio le medaglie olimpiche, rispettivamente con il sesto ed il decimo risultato. 19.13 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la finale femminile del Big Air femminile con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter al via. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: slitta l’inizio della finale LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finale Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli non ha nulla da perdere Flora Tabanelli partecipa alla finale del Big Air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualifiche con un salto deciso. Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finale; Flora Tabanelli in finale a Milano Cortina 2026 nel big air: programma, orari e dove vedere la gara di sci acrobatico; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orario finale Big Air donne, tv, streaming, italiane in gara. Diretta Flora Tabanelli/ Finale big air freestyle video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026, oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.57 Un vero peccato per quanto ... oasport.it LA DIRETTA OLIMPICA / Arianna Fontana perde la short track: “L’atleta cinese Gong Li mi ha sportellato”. Restano le gare di Flora Tabanelli nel big air di freestyle e la coppia Conti-Macii nel pattinaggio di figura - facebook.com facebook MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 16 febbraio. C'è Arianna Fontana. L'azzurra dello short track va per il record di medaglie, in serata tocca a Flora Tabanelli nel big air #ANSA x.com