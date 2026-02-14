LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | rientro convincente per Flora Tabanelli!

Flora Tabanelli ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi con una performance convincente nel freestyle femminile, dopo aver superato un infortunio alla spalla. La campionessa italiana ha mostrato sicurezza sulla pista di Bir Air, attirando l’attenzione degli spettatori. Mentre la gara continua, la svizzera Mathilde Gremaud si prepara a scendere in pista, pronta a sfidare le altre atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Adesso attenzione perché sta per partire la svizzera Mathilde Gremaud 19.40 Bel trick per la scozzese, anche lei molto pulita in tutte le fasi. Si piazza al secondo posto con 87.50 19.39 Adesso è la volta della britannica Kirsty Muir 19.38 Ottimo salto anche per la canadese che non rischia ma vola a 91.25 grazie ad un salto pulitissimo. 19.37 Ora è il momento della canadese Megan Oldham 19.36 switch double 1000 chiuso per Flora! Ottimo salto per l’azzurra. bene così! 81.50, secondo punteggio al momento! 19.35 MOMENTO IMPORTANTE! Flora Tabanelli sta per partire. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio.

Flora Tabanelli torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver rimediato un infortunio, che aveva messo a rischio la sua partecipazione.

La giornata si chiude con le qualificazioni del Big Air femminile e una lunga serie di prove di short track, dai quarti alle finali dei 1500 metri e alle qualificazioni dei 1000 metri facebook

MILANO CORTINA 2026. Snowboard big air donne ORO Murase (JPG) #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali #Snowboard #BigAir #Donne #Murase #Giappone #Oro #Podio #WinterOlympics x.com