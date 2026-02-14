LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | il ritorno di Flora Tabanelli

Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio. La sua presenza rappresenta una grande novità per la gara, che si svolge questa sera in diretta. Gli appassionati di sci freestyle non vedono l’ora di seguire le sue evoluzioni sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di sci freestyle, specialità big air femminile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Previsto uno spettacolo pirotecnico allo Snow Park di Livigno, in una gara che sarà contrassegnata dal grande ritorno di Flora Tabanelli. Come sappiamo, la detentrice del titolo iridato è reduce da un periodo oltremodo complesso, contrassegnato dall’infortunio rimediato in allenamento nel mese di novembre. In tal senso la qualifica sarà particolarmente importante non solo per centrare un posto per la finale, ma anche per testare le sue condizioni, giocoforza influenzate dai tanti mesi di stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi.

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Flora Tabanelli si sta preparando al ritorno in gara dopo un infortunio.

Le qualifiche del big air partiranno alle 19.30 di sabato 14 febbraio facebook

