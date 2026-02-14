LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flora Tabanelli torna in gara dopo l’infortunio

Flora Tabanelli torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver rimediato un infortunio, che aveva messo a rischio la sua partecipazione. La atleta si presenta oggi alla prova di big air femminile, decisa a dimostrare il suo talento dopo settimane di riabilitazione. La competizione di oggi si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori, pronti a seguire ogni suo salto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di sci freestyle, specialità big air femminile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Previsto uno spettacolo pirotecnico allo Snow Park di Livigno, in una gara che sarà contrassegnata dal grande ritorno di Flora Tabanelli. Come sappiamo, la detentrice del titolo iridato è reduce da un periodo oltremodo complesso, contrassegnato dall’infortunio rimediato in allenamento nel mese di novembre. In tal senso la qualifica sarà particolarmente importante non solo per centrare un posto per la finale, ma anche per testare le sue condizioni, giocoforza influenzate dai tanti mesi di stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio.

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi.

