LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Friedrich vince la terza batteria arretra Baumgartner

Friedrich ha vinto la terza batteria della categoria Bob a 2 maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, mentre Baumgartner ha arretrato, lasciando spazio a un risultato che potrebbe influenzare la sua corsa alla medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Ventiseiesimo tempo per Edelman, l’israeliano chiude all’ultimo posto la terza batteria con un 58.07. 9.50 Il francese Heinrich chiude al sedicesimo posto con un 56.55. 9.47 Ventunesimo tempo per Dearborn che chiude a 57.05. 9.45 Il canadese Austin supera l’azzurro chiudendo al diciottesimo posto con un 56.74 e 1.07 secondi di ritardo dalla vetta. 9.42 Male Patrick! L’azzurro chiude al diciottesimo posto con 1.25 secondi di ritardo da Friedrich e un 56.92 sul cronometro. 9.40 Il giamaicano Pitter chiude al ventunesimo posto, l’ultimo provvisorio, con un tempo pessimo di 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi.

Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Tentea del Romania guida la terza manche dopo aver conquistato il miglior tempo nelle prove intermedie, mentre l’attenzione si concentra anche su Baumgartner che si prepara a scendere in pista.

