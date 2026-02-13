LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continuano i test per Baumgartner

Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continuano i test per Baumgartner. Oggi, sulla pista di Sankt Moritz, il campione svizzero ha affrontato la terza e la quarta manche di prova, cercando di migliorare i tempi e affinare la sua strategia in vista della gara ufficiale prevista tra pochi giorni. Con temperature rigide e neve compatta, Baumgartner ha spinto al massimo, distinguendosi per una linea più fluida e precisa rispetto alle sessioni precedenti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e della quarta manche di prova del bob a 2 maschile, con la giornata di ieri che si è conclusa con le prime due test che hanno consegnato ai ventisei atleti le prime indicazioni in vista della gara ufficiale che ci sarà tra diversi giorni, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio. A rappresentare l'Italia c'è Patrick Baumgartner che nella prima batteria ha chiuso con un 56.27 (+0.62) che gli ha permesso di chiudere al quinto posto, mentre non si è migliorato al termina della seconda manche con un 56.

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile, in vista delle Olimpiadi 2026.

Questa mattina a Sestriere sono riprese le prove per le Olimpiadi 2026.

