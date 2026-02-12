LIVE Bob a 2 maschile Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | primi assaggi per Baumgartner

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile, in vista delle Olimpiadi 2026. Gli atleti si sono sfidati sulla pista Eugenio Monti, portando in pista le prime sensazioni e i primi tempi ufficiali. La giornata è iniziata con clima di attesa e curiosità, mentre gli equipaggi si preparavano per le prove ufficiali.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti di Cortina. Saranno 25 le coppie al via, fra questa anche quella italiana guidata da Patrick Baumgartner. Quando si tratta di slitte la squadra da battere è quasi sempre la Germania e il bob maschile non fa assolutamente eccezione. Dopo aver dominato le gare di slittino i tedeschi cercheranno di fare altrettanto anche nel bob, a cominciare proprio dal doppio maschile. Saranno tre le coppie tedesche a prendere parte alla competizione, ognuna di queste con legittime pretese di vittoria.

