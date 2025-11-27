Uomini e Donne grave incidente per Gianmarco Meo ha distrutto l'auto ma è illeso | La vita può cambiare in un attimo

Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, coinvolto in un grave incidente stradale. L'auto distrutta, ma lui sta bene: "Il vero lusso è svegliarsi la mattina con un corpo che risponde". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo, ha distrutto l’auto ma è illeso: “La vita può cambiare in un attimo” - L’auto distrutta, ma lui sta bene: “Il vero lusso è svegliarsi la mattina con un corpo che risponde”. Come scrive fanpage.it

