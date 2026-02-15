Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia | naso rotto lividi e contusioni | lite al McDonald's di Giugliano
Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito con calci in faccia davanti a un McDonald's di Giugliano a causa di una lite con un coetaneo. L’attacco ha causato la rottura del naso, lividi e contusioni e il ragazzo dovrà restare a riposo per 20 giorni. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti al fast food, davanti agli occhi di altri clienti e passanti.
Napoli, picchiato vigilante del McDonald’s di Miano, assalito da ragazzini: naso rotto e lesione all’occhio
Un vigilante del McDonald's di Miano è stato aggredito da un gruppo di ragazzini vicino al centro commerciale La Birreria, riportando un naso rotto e una lesione all’occhio.
Hanno rotto il naso a Borrelli, l’aggressione al deputato in centro a Napoli: il colpo in faccia e le minacce di morte – Il video
Nel cuore di Napoli, un episodio di violenza scuote l’attenzione pubblica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Napoli, penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anniNapoli: una penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anni. A chiamare i carabinieri la preside di una scuola di Secondigliano, periferia Nord.
Penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anniSembra un pennarello o forse una biro ma in realtà, ciò che al primo sguardo potrebbe apparire come mezzo per dar sfogo alla creatività, è uno strumento ...
