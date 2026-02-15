Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia | naso rotto lividi e contusioni | lite al McDonald's di Giugliano

Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito con calci in faccia davanti a un McDonald's di Giugliano a causa di una lite con un coetaneo. L’attacco ha causato la rottura del naso, lividi e contusioni e il ragazzo dovrà restare a riposo per 20 giorni. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti al fast food, davanti agli occhi di altri clienti e passanti.