Flora Tabanelli torna ed è in finale nel big air alle Olimpiadi! Passa anche Gasslitter!

Flora Tabanelli torna in gara e si qualifica per la finale nel big air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo essere rimasta ferita tre mesi fa in allenamento. La snowboarder, che aveva subito una brutta caduta durante una sessione di allenamento in montagna, ha dimostrato grande determinazione e abilità, riuscendo a superare le aspettative. Anche Gasslitter si aggiudica un posto tra i migliori, confermando la sua preparazione.

Flora Tabanelli ha fatto il proprio ritorno in gara a tre mesi di distanza dal brutto infortunio che aveva rischiato di farle saltare le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo scorso 6 novembre era caduta durante un allenamento a Stubai (Austria), riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: in accordo con lo staff medico si era deciso di non operarsi e di attuare un piano di riabilitazione per rafforzare la muscolatura e poter essere della partita ai Giochi. La 18enne emiliana ha stretto i denti, ha lavorato alacremente ed è riuscita a presentati alla rassegna a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

