Flora Tabanelli ha fatto il proprio ritorno in gara a tre mesi di distanza dal brutto infortunio che aveva rischiato di farle saltare le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo scorso 6 novembre era caduta durante un allenamento a Stubai (Austria), riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: in accordo con lo staff medico si era deciso di non operarsi e di attuare un piano di riabilitazione per rafforzare la muscolatura e poter essere della partita ai Giochi. La 18enne emiliana ha stretto i denti, ha lavorato alacremente ed è riuscita a presentati alla rassegna a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flora Tabanelli torna ed è in finale nel big air alle Olimpiadi! Passa anche Gasslitter!

