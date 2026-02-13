Lella Costa a Bergamo | La guerra non è inevitabile Lisistrata è la leader politica ideale

Lella Costa ha portato il suo spettacolo a Bergamo, e durante l'intervista ha definito Lisistrata come la leader politica ideale, sottolineando che “è onesta, competente e determinata”, e spiegando che la figura di questa donna, così forte e determinata, rappresenta un modello contro la guerra.

“Lisistrata è uno straordinario personaggio di donna. Possiamo dire che sia la leader politica ideale perché è onesta, competente e determinata”. Così Lella Costa, attrice che si contraddistingue per la capacità di coniugare profonda ironia e leggerezza, illustra le caratteristiche della protagonista dello spettacolo in scena in questi giorni al Teatro Donizetti di Bergamo per la Stagione di Prosa. La celebre artista è intervenuta a un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo. Accanto a lei sono saliti sul palco diversi attori della compagnia e la regista Serena Sinigaglia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

