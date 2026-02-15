Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali | non era mai successo

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina. La vittoria arriva dopo una gara intensa, in cui ha mantenuto un ritmo costante e preciso, sorprendendo gli avversari e rompendo un tabù lungo anni. Questa vittoria segna un momento storico per il biathlon italiano.

Vittozzi vince l'oro nell'inseguimento del biathlon e sfata il tabù dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: prima di lei non ci era riuscito nessuno. Lisa Vittozzi può far entrare il biathlon italiano nella storia alle Olimpianti Invernali Milano Cortina 2026. Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell'inseguimento 10 km di biathlon. Vittozzi si ferma a 17 dal podio, Kirkeeide vince la Sprint sotto la neve. Medaglia d'argento per gli azzurri del biathon nella staffetta mista. Biathlon, Vittozzi impeccabile al tiro: è un'altra medaglia d'oro. Lisa Vittozzi firma un'impresa storica e conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento 10 chilometri di biathlon ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Lisa Vittozzi vince l'oro nell'inseguimento 10 km di biathlon. Lisa Vittozzi, impeccabile al poligono, vince l'oro nell'inseguimento 10 km di biathlon con 45 secondi di vantaggio sulla finlandese Minkkinen e la norvegese Kirkkeide. Wierer, partita 44ª, risale. STRATOSFERICA VITTOZZI: Lisa vince un meraviglioso oro nell'inseguimento, perfetta al poligono. Si fa la storia del biathlon italiano! Lisa Vittozzi chiude tutti i bersagli della Sprint con tempi da Nembo Kid, ma un passo sugli sci molto deficitario la costringe al quinto posto, lontana 17 secondi dal podio. Medaglia d'oro per Maren Kirkeeide (primo titolo olimpico in carriera).