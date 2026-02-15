Vittozzi | È stato un viaggio difficile ma ci ho sempre creduto Dedico l' oro a mio nonno

Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento 10 km alle Olimpiadi, dopo un anno difficile e molto impegnativo. La campionessa italiana ha spiegato che il viaggio verso questa vittoria è stato complicato, ma ha sempre mantenuto la fiducia in sé stessa. Ricorda con affetto il nonno, a cui dedica il successo, e ha detto che ha dato il massimo per realizzare il suo sogno. L’atleta ha anche raccontato quanto sia stato duro l’anno passato, ma ha trovato la forza di dare il meglio in ogni momento.