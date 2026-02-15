Vittozzi | È stato un viaggio difficile ma ci ho sempre creduto Dedico l' oro a mio nonno
Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento 10 km alle Olimpiadi, dopo un anno difficile e molto impegnativo. La campionessa italiana ha spiegato che il viaggio verso questa vittoria è stato complicato, ma ha sempre mantenuto la fiducia in sé stessa. Ricorda con affetto il nonno, a cui dedica il successo, e ha detto che ha dato il massimo per realizzare il suo sogno. L’atleta ha anche raccontato quanto sia stato duro l’anno passato, ma ha trovato la forza di dare il meglio in ogni momento.
“Ho cercato di dare tutto fino alla fine, poi mi sono goduta il rettilineo finale. Ho portato la prima medaglia d’oro della storia del biathlon? Sì, è un grande onore, e ho scritto la storia di me stessa perché questo viaggio è stato difficile e sono molto orgogliosa di me. Dedico la medaglia a mio nonno”. Tra lacrime infinite, parenti da baciare, tifosi che la chiamano e la medaglia dell’inseguimento 10km che dondola dal collo, Lisa Vittozzi è l’immagine della felicità anche dopo un carico notevole di interviste. “Ho esaurito le energie”. Ma si gira per una foto con tre carabinieri, lei che è appuntato scelto di questo gruppo sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
