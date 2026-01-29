Il boom dell’intelligenza artificiale farà aumentare il prezzo dei computer | ecco perché

Il settore dei computer potrebbe vedere un aumento dei prezzi nei prossimi mesi. Il motivo? Il boom dell’intelligenza artificiale fa crescere la domanda di componenti più avanzate e costose. Le aziende investono di più in hardware potente e si preparano a soddisfare le nuove esigenze del mercato. Questo cambio di scenario si tradurrà, inevitabilmente, in costi più alti per i consumatori.

C’è un effetto, finora poco considerato, che il boom dell’ intelligenza artificiale potrebbe innescare nel settore della tecnologia: un aumento (anche sensibile) dei prezzi dei computer. Il motivo è presto spiegato: la corsa globale all’AI sta drenando risorse produttive fondamentali, in particolare i chip di memoria, spingendo verso l’alto i costi lungo tutta la filiera dell’elettronica di consumo. Il collo di bottiglia dei chip. La domanda di chip di memoria – soprattutto Ram e memorie flash Nand – è cresciuta rapidamente con l’espansione dei data center dedicati all’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Open.online

Negli ultimi mesi, il prezzo dell'oro continua a salire, anche in momenti in cui le borse sono stabili o in crescita.

Nel 2025, gli architetti dell'intelligenza artificiale sono stati eletti Persona dell'Anno da «Time».

