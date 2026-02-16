Neonati prematuri verso un’alimentazione personalizzata grazie all’intelligenza artificiale | lo studio

L’intelligenza artificiale entra in azione per aiutare i neonati prematuri, perché molti di loro hanno bisogno di un’alimentazione su misura. A Monza, uno studio recente ha sviluppato un sistema che analizza i dati dei piccoli e suggerisce le dosi di nutrienti più adatte. Questo metodo mira a migliorare la crescita e la salute dei neonati più fragili, riducendo i rischi di complicazioni.

Monza, 16 febbraio 2026 – Sempre più spesso l' intelligenza artificiale viene utilizzata in ambito medico-sanitario. Questa volta diventa strumento predittivo per supportare la definizione dell' alimentazione nei neonati prematuri. L'argomento è trattato in uno studio innovativo, pubblicato di recente sul Journal of Perinatology - rivista del portfolio "Nature" - frutto del lavoro congiunto di ricercatrici della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (FSGT) e del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano. Per la FSGT hanno partecipato le neonatologhe Maria Luisa Ventura, Valentina Bozzetti, Valeria Cavalleri, Lucia Iozzi con le ingegnere Emanuela Zannin e Paola Coglianese.